Birleşik Arap Emirlikleri geçen yılın sonunda Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Marar, Esad'ın çok yakında Arap dünyasında yeniden kabul göreceğine dair beklenti yaratmıştı. Ancak Trump yönetimi, müttefiklerine geri atmak atmaları için baskı yaptı.



Habere göre Washington, Suriye'nin yeniden inşasına yardım edenleri, Esad'a uygulanan yaptırımların aynısını uygulamakla tehdit etti.



Rusya ise aksi yönde baskı uyguluyor. Moskova, İran'ın etkisini kırmak için Arap ülkelerine Arap ülkeleri ile Esad arasında köprüler kurmaya çalışıyor.



Şam yönetimi sekiz yıldır süren iç savaşta muhalifleri destekleyen Arap ülkelerine, 400 milyar doları bulduğu tahmin edilen savaş maliyetinin bir bölümünü ödetmeyi istiyor.



Gazete iç savaşta Türkiye ve İran'ın Suriye üzerinde nüfuz sahibi olurken Arap ülkelerinin nüfuzunu kaybettiğine dikkat çekti.