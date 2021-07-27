Araştırma: ABD’de vaka sayısı yüzde 60 eksik sayılmış olabilir

ABD’nin Washington Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada ABD’de kaydedilen vakaların yüzde 60 eksik sayılmış olabileceği açıklandı.

Araştırmada ABD'deki ölümlerle, her gün uygulanan test sayısıyla ve pozitif çıkan vakalarla ilgili veriler yer alırken bazı eyaletlerde Covid-19'la ilgili rastgele örneklenen kişilerle ilgili çalışmalardan elde edilen verilerin kullanıldığı bildirildi.

Hakemli bilimsel dergi PNAS'ta yayımlanan çalışmada, ülkede bildirilen vakaların "tahmini toplam enfeksiyon sayısının sadece bir kısmını temsil ettiği" belirtildi.

HER TÜRLÜ VERİ KULLANILDI

Washington Üniversitesi'nde sosyoloji ve istatistik profesörü, aynı zamanda çalışmanın ortak yazarı Adrian Raftery, "Çalışmada Covid-19 pandemisini anlamak için yararlanabileceğimiz her türden veri kaynağı mevcut" dedi.

Raftery, “Her veri kaynağının kendi kusurları vardır. Bir bölgede, eyalette veya ülkede Covid-19'un yaygınlığına dair fikir edinmek için kullandığımız yöntemin güçlü yönlerinden yararlanabileceğimiz bir çerçeve geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

30 MİLYON EKSİK KAYITLARA GEÇMİŞ OLABİLİR

Sonuç olarak dergide yer alan araştırmada, bütün veriler analiz edildiğinde ABD genelinde kayıtlara geçen yaklaşık 35 milyon vakanın yerine 65 milyon vakanın görülmüş olabileceği bildirildi.

Independent’ın haberinde çalışmanın ortak yazarı Nicholas J. Irons, eksik sayım oranının, pandeminin ciddiyetine ve test miktarına bağlı olduğunu ifade ederken, "Pandemi şiddetliyse ve testleriniz sınırlıysa eksik sayım oranı çok yüksek olabilir. Bu durumda enfeksiyonların önemli bir kısmını kaçırmışsınızdır" diye konuştu.