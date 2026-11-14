Araştırma: Avrupa'da ortak ordu isteyenlerin oranı yüzde 71

Avrupa Birliği 'nin (AB) 11 üye ülkesinde yapılan araştırmaya göre katılımcıların yüzde 71'i Birliğin kendi ordusuna sahip olmasını destekliyor.

Prag merkezli düşünce kuruluşu GLOBSEC'in "Trends 2026" raporu kapsamında hazırlanan araştırmayı HarrisX şirketi yürüttü.

11-19 Mayıs tarihlerinde çevrim içi paneller aracılığıyla yapılan çalışmaya toplam 13 bin 730 kişi katıldı.

Avrupa ordusu fikrine destek Romanya'da yüzde 82, Litvanya'da yüzde 78 ve Fransa'da yüzde 75 olarak ölçüldü.

Bu oran Polonya ve Bulgaristan'da yüzde 70, Almanya'da ise yüzde 69 seviyesinde kaldı.

NATO'YA ŞARTLI DESTEK YÜKSEK

Araştırma kapsamındaki Avrupalı NATO ülkelerinde katılımcıların ortalama yüzde 78'i, referandum yapılması halinde ittifakta kalmaktan yana oy kullanacağını belirtti.

Bu ülkelerde savunma harcamalarının artırılmasına destek yüzde 61 oldu.

Ancak artışın sağlık veya sosyal güvenlik harcamalarında kesinti gerektirmesi durumunda destek oranı yüzde 44'e geriledi.

Araştırmaya katılan Avrupa ülkelerinde ABD 'nin Avrupa güvenliğindeki rolünü önemli bulanların oranı yüzde 77 olarak belirlendi.

Katılımcıların yüzde 54'ü ABD'yi güvenilir ortak olarak değerlendirdi.

Yüzde 35'lik kesim ise ABD'yi kendi ülkelerinin güvenliği için tehdit olarak gördüğünü bildirdi.

Araştırma Bulgaristan, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın yanı sıra Ukrayna, İngiltere ve ABD'yi kapsadı.