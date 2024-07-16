Araştırma: Buzul erimesi Dünya'nın dönüş hızını azalttı

ABD'li, Kanadalı ve İsviçreli bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibinin açıklamasına göre, "İnsanlık küresel ısınma ile dünyanın dengelerini bozdu, dünyanın dönüşü yavaşlarken günler uzamaya başladı."

"DÜNYA'NIN KÜTLE DAĞILIMI BOZULDU"



Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nin yanı sıra İsviçre'deki Zürih Jeodezi Enstitüsü uzmanlarıyla işbirliği yapan Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları; "kutup buzullarının erimesinin dünyanın dönüş hızını etkilediğini" gözler önüne serdi.



Buzulların erimesi sebebiyle kutuplardan Ekvator'a milyonlarca ton su taşındığı ve bunun dünyanın kütle dağılımını değiştirdiği belirtiliyor.



Bu durumun dünyanın dönüş hızını da az da olsa yavaşlattığı ifade ediliyor.

Doğal süreçlerde her yüzyılda günlerin yavaşlama oranı 1900-2000 yılları arasında yüz yılda 0.3 ile 1 milisanye olarak hesaplanırken, küresel ısınma ve buzulların erimesi ile bu oranın 2000 sonrasında "yüzyılda 1.3 milisaniyeye çıktığı" ifade ediliyor.



Fark çok küçük görünse de bu durumun küresel bilgisayar ağları, uydu iletişimi ve küresel konumlandırma GPS sistemlerini aksatabileceği ifade ediliyor.



Bu tip çok hassas zamanlama gereken işleri için "atomik saatler" kullanılırken, bir milisaniyelik sapmanın bile hatalara yol açabileceğine dikkat çeken bilim insanları acilen önlem alınması çağrısı yaptı.



Geçtiğimiz ay "Tarihin en sıcak Haziran" ayı olarak kayıtlara geçerken, uzmanlar Paris iklim anlaşmasıyla tehlike sınırı olarak belirlenen "1.5 derecelik ortalama küresel ısınmanın da" bir yıldır aşıldığı uyarısı yapıyor.



Okyanusların da üst üste 15 aydır sıcaklık rekoru kırdığına dikkat çeken bilim insanları 2024'ün "kayıtlara geçen en sıcak yıl" olacağına kesin gözüyle bakıyor.