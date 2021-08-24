Araştırma: Covid, Asya'da 80 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itmiş olabilir

Corona virüsün etkileri üzerine Asya Kalkınma Bankası (ADB) yeni bir rapor yayımlandı. ADB, corona virüs pandemisinin geçen yıl Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 80 milyon insanı aşırı yoksulluğa itmiş olabileceğini ve açlık ile mücadele planlarını sekteye uğratmış olabileceğini belirtti.

ntv.com.tr 24.08.2021 - 14:35 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 15:06

Araştırma: Covid, Asya'da 80 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itmiş olabilir

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Corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı.

Asya Kalkınma Bankası (ADB) yayımladığı raporunda, corona virüs pandemisinin 2030 yılına kadar yapılan yoksulluk ve açlıkla mücadele planları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini bildirdi.

ADB, pandeminin geçen yıl gelişmekte olan Asya ülkelerinde yaklaşık 80 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itmiş olabileceğini belirtti.

GÜNDE 16 TL’DEN AZ HARCAYAN KİŞİ SAYISI ARTTI

Yayımlanan raporda, Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinde aşırı yoksulluk oranını yükselttiği aktarılırken, günde 1,9 dolardan (16 TL) daha az bir gelirle yaşayan kişilerin 2017 yılında nüfusun yüzde 5,2 olduğu, pandemi olmasa 2020 yılında bu takamın yüzde 2,6’ya düşmüş olacağını aktardı.

Asya bölgesi için yayımlanan kapsamlı raporda, pandeminin ekonomik hareketliliği derinden etkilediği vurgulandı.

Corona virüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sağlık, eğitim ve iş kesintileri gibi alanlarda derinleşen eşitsizlikleri artırdığı belirtilirken etkilenen kişi sayısının tahmin edilenden daha da yüksek olabileceğinin altı çizildi.

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