Araştırma: Covid, Asya'da 80 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itmiş olabilir

Corona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan ekonomik zorluklar ile ilgili yeni bir rapor yayımlandı.



Asya Kalkınma Bankası (ADB) yayımladığı raporunda, corona virüs pandemisinin 2030 yılına kadar yapılan yoksulluk ve açlıkla mücadele planları üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini bildirdi.



ADB, pandeminin geçen yıl gelişmekte olan Asya ülkelerinde yaklaşık 80 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itmiş olabileceğini belirtti.

GÜNDE 16 TL’DEN AZ HARCAYAN KİŞİ SAYISI ARTTI



Yayımlanan raporda, Asya’nın gelişmekte olan ülkelerinde aşırı yoksulluk oranını yükselttiği aktarılırken, günde 1,9 dolardan (16 TL) daha az bir gelirle yaşayan kişilerin 2017 yılında nüfusun yüzde 5,2 olduğu, pandemi olmasa 2020 yılında bu takamın yüzde 2,6’ya düşmüş olacağını aktardı.



Asya bölgesi için yayımlanan kapsamlı raporda, pandeminin ekonomik hareketliliği derinden etkilediği vurgulandı.



Corona virüs nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sağlık, eğitim ve iş kesintileri gibi alanlarda derinleşen eşitsizlikleri artırdığı belirtilirken etkilenen kişi sayısının tahmin edilenden daha da yüksek olabileceğinin altı çizildi.