Araştırma: Daha sıcak yazlar cilt kanserlerinde artışa neden olacak

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmada, iklim krizinin neden olduğu yüksek yaz sıcaklıklarının ölümcül cilt kanseri vakalarını artıracağı açıklandı.

İklim bilimcilerin verilerine dayanan araştırmada, sıcak hava dalgasının tek seferlik olmadığı ve yüksek sıcaklıkların daha sık olacağı vurgulanırken, söz konusu durumun melanom gibi ölümcül vakalara neden olabileceği belirtildi.

İngiltere’de geçtiğimiz ay yaşanan 40,2 santigrat derecelik sıcaklık tarihin kayıtlara geçen en yüksek sıcaklığı olduğuna dikkat çekilen çalışmada, insanların güneşte daha fazla zaman geçirmesi ve UV radyasyonuna daha fazla maruz kalması durumunda değişen iklimin sağlık sorunlarına neden olacağını aktardı.

Çalışmada, güneş yanığı vakalarıın artacağı belirtiliyor.

Leeds Üniversitesi'nde melanom araştırma grubuna liderlik eden klinisyen bilim insanı Julia Newton-Bishop ise, "Melanom esas olarak güneş yanığından kaynaklanır ve bu hava o kadar aşırı sıcak ki, güneş yanıklarının artacağından ve daha sonra insidansı artacağından endişeleniyorum" ifadelerini kullandı.

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Araştırma ile ilgili konuşan Sheffield Üniversitesi'nde tıbbi onkoloji profesörü Sarah Danson, "Melanom hastalarını tedavi eden bir klinisyen olarak, daha sıcak yazlarda devam eden bir eğilimin daha fazla vakaya ve daha fazla ölüme yol açacağından kesinlikle endişeliyim" dedi.



Cancer Research UK verilerine göre, Birleşik Krallık'ta erkekler arasındaki cilt kanseri ölüm oranları 1970'lerden bu yana üç kattan fazla artarken, kadınlarda da artış kaydedildi.



İngiltere Kanser Araştırmaları Genel Müdürü Michelle Mitchell, iki yılda bir güneş yanığının cilt kanseri riskini üç katına çıkarabileceği konusunda uyarırken, artışın uzun tatiller nedeniyle daha fazla güneşe maruz kalma da dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olabileceğinin altını çizdi.