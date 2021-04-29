Araştırma: Eriyen buzullar son 20 yılda deniz seviyesini yüzde 20 artırdı

Fransa, Toulouse Üniversitesi'nden Romain Hugonnet liderliğindeki araştırma ekibi tarafından yapılan kapsamı bir çalışmaya göre iklim değişikliği sebebiyle eriyen buzulların denizlere etkisi incelendi.



Çalışmada, dünya buzullarının her geçen gün daha hızlı eridiği belirtilirken tespit edilen erimiş buz kütlelerinin çok büyük bir alana tekabül ettiği bildirildi.

Araştırmada sadece 21’nci yüzyılı kapsayan 20 yıllık süreçte yaklaşık 270 milyar ton buzun eridiği bildirilirken eriyen buz kütlesinin deniz seviyesini yüzde 20 oranında artırdığı tespit edildi.

Nature dergisinde yer alan araştırma ile ilgili konuşan Ulster ve Oslo üniversitelerinden ekip üyesi Robert McNabb, “Bu su İrlanda adasını her yıl 3 metre yüksekliğinde su ile kaplamak gibi bir şey” dedi.

BUZULLARIN ERİME SEBEBİ: SICAK HAVA VE KAR YAĞIŞI MODELLERİ

Araştırmada dünya çapındaki buzul sayısının 217 bin 175 olduğu bildirilirken büyüklüklerinin bir futbol sahası ile İngiltere büyüklüğü arasında değiştiği bildirildi.

Fransa, Toulouse Üniversitesi'nden Romain Hugonnet liderliğindeki araştırma ekibi, 1999'da fırlatılan NASA'nın Terra uydusu tarafından elde edilen görüntüleri birincil veri kaynağı olarak kullanırken ekip, buzulların erimesinin en önemli nedenleri olarak sıcak hava dalgası ve buzulları besleyen kar yağışı modellerinin değişmesi olarak açıkladı.

BUZUL ERİMESİ GÖRÜNTÜLENDİ