Araştırma: Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) tarafından, ilk olarak Hindistan'da görülen yeni tip corona virüsün (Covid-19) "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.



PHE, iki doz aşının, Delta varyantına karşı bir dozdan çok daha etkili olduğuna işaret etti.



PHE tarafından 4 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Delta varyantının, Alfa varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.



ÜLKEDE, KOVİD-19 VAKALARININ YÜZDE 90'INDAN FAZLASI HİNDİSTAN VARYANTI



İngiltere'de yeni Covid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.



Ülkede Delta varyantı vakaları geçen hafta yüzde 240'tan fazla arttı.



Günlük Covid-19 vaka sayısı 7 bin 393'e, iki doz aşı yaptıranların toplam sayısı 40 milyon 886 bin 878'e ve ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı da 28 milyon 857 bin 102'ye ulaştı.



Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 77,6'sı ilk, yüzde 54,8'i ikinci doz aşısını yaptırdı.

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