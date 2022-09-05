Araştırma: İklim krizi küresel gıda kaynaklarını derinden etkiliyor

ABD’de yapılan yeni bir çalışmada, yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşullarının küresel gıda kaynaklarını tehdit ettiği açıklandı.



uluslararası bir uzman grubu tarafından yapılan araştırmada, bu yaz yaşanan aşırı hava koşullarının küresel gıda krizini daha da kötüleştirebileceği uyarısıyla hasat tahminlerinin düştüğü belirtildi.



Sıcak hava dalgaları, sel ve kuraklık gibi iklim kaynaklı hava olaylarının yanı sıra Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın küresel gıda kaynaklarını derinden etkilediği aktarıldı.



Araştırma ile ilgili konuşan Colorado Boulder Üniversitesi Çevre Araştırmaları Bölümü'nde yardımcı doçent olan Zia Mehrabi, “İklim değişikliği gıda sistemlerimiz için büyük bir tehdittir” ifadelerini kullandı.



Mehrabi, “Gelecekte aşırı olayların daha da kötüleşeceğini biliyoruz ve bunların aynı anda birden fazla bölgede gerçekleştiğini göreceğiz” şeklinde konuştu.

Kuzey yarımkürede bu yaz yaşanan kuraklık ve sıcak hava dalgaları dünyanın en önemli gıda üreten bölgelerinden bazılarında mahsullere zarar verirken, bilim insanları iklim krizinin olayların çoğunda rol oynadığının altını çizdi.



‘UKRAYNA’DAKİ SAVAŞIN NEDEN OLDUĞU TAHIL KITLIĞI TELAFİ EDİLEMEYECEK’



Çalışmada ABD'nin batı, güneybatı ve orta ovalarının yüzde 60'ından fazlasının şiddetli kuraklık içinde olduğu belirtilirken, mısır hasadının üç yıl içinde ulusal olarak en düşük seviyeye inmesinin beklendiği ve Ukrayna'daki savaşın neden olduğu tahıl kıtlığını telafi edilemeyeceği vurgulandı.



Avrupa'da geçtiğimiz yıl 500 yılın en kötü kuraklığı yaşanırken, Birleşik Krallık'taki çiftçiler, düşük su kaynaklarının, gelecek yıl hasatları tehdit eden uzun süreli etkileri olabileceği konusunda uyardı.



Çin'de yaşanan kuraklık ise mahsulleri tehdit ederken, Hindistan'da Mart ayında başlayan sıcak hava dalgaları verimi düşürdü.



Pakistan'da devam eden sellerin pirinç hasadı da dahil olmak üzere gıda üretimini de etkilemesi bekleniyor.



İklim bilimciler, atmosferdeki artan sera gazı konsantrasyonları nedeniyle gezegen ısındıkça, küresel gıda üreten bölgelerde aynı anda aşırı hava koşullarının meydana gelme riskinin de artacağını sözlerine ekledi.