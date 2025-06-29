Araştırma: İnsan beyni ışık saçıyor

Kanada’daki Algoma Üniversitesi’nden bilim insanları, insan beyninin aslında çok zayıf bir ışık yaydığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, beynimiz enerji metabolizması sırasında “ultra-zayıf foton emisyonları” (UPE) adı verilen, gözle görülmesi neredeyse imkânsız ışık parçacıkları yayıyor. Bu ışık, elektronların parçalanıp momentum kaybetmesiyle ortaya çıkıyor.



Ancak bu parıltı, ateşböceklerinde olduğu gibi biyolüminesans ya da fosforlu oyuncaklardaki fosforesans değil; ayrıca ısıl radyasyonla da karıştırılmaması gerekiyor.

İNSAN VÜCUDUNUN DA IŞIK YAYDIĞI BİLİNİYORDU

Araştırmacılar, beynin görsel işleme merkezi olan sol oksipital lob ve sözel olmayan iletişimden sorumlu sağ temporal lob üzerinde çalışarak bu ışık emisyonlarını inceledi. Daha önce insan vücudunun genel olarak ışık yayabildiği biliniyordu, ancak bu çalışma özellikle beynin kendisine odaklanarak heyecan verici sonuçlar sundu.



Uzmanlara göre bu keşif, nörolojik hastalıkların tespitinde devrim yaratabilir. UPE’lerin, beyin tümörlerinin, hafif travmatik beyin yaralanmalarının veya toksik etkilerin invazif yöntemler olmadan belirlenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.



Çalışmanın baş araştırmacısı Hayley Casey, bu yöntemin PET veya MRI gibi mevcut tarama yöntemlerine alternatif olabileceğini, üstelik beyin aktivitesini etkilemeden uygulanabileceğini söylüyor.