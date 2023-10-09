Araştırma: İspanya, 2022'de son 700 yılın en sıcak yazını yaşadı

Araştırmacılar, geçmiş hava durumu verilerine bakarak, geçen yıl ülkede son 700 yılın en sıcak yazının yaşandığını, 2022 yazında ülkedeki deniz yüzeyi sıcaklığının ortalamadan 3,3 derece, karanın da ortalamadan 2,1 derece daha sıcak olduğunu tespit etti.



Araştırma yazarlarından Ernesto Tejedor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yazı, ülke tarihine bir anormallik olarak geçse de 21. yüzyılın başından bu yana giderek daha da sıcak geçen yazlar bu anormalliğin birkaç yılda bir tekrarlanma olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.



Araştırmanın detayları "Atmospheric Research" dergisinde yayımlandı.