Araştırma: Sık kabus görmek insan ömrünü kısaltabilir

Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN) Kongresi 2025’te sunulan yeni bir araştırma, sık sık kabus gören kişilerin sadece psikolojik değil, biyolojik olarak da daha hızlı yaşlandığını ve erken ölüm risklerinin üç kattan fazla arttığını ortaya koydu.

İngiltere'deki Imperial College London’dan nörobilimci Abidemi Otaiku, EAN tarafından paylaşılan basın açıklamasında şu açıklamalarda bulundu:



“Beynimiz rüyadayken gerçek ile hayali ayırt edemez. Bu nedenle kabuslar bizi ter içinde, nefes nefese ve kalbimiz küt küt atarak uyandırabilir, çünkü ‘savaş ya da kaç’ tepkimiz devreye girer. Bu stres tepkisi, uyanıkken yaşadığımızdan bile daha yoğun olabilir.”

ÇARPICI SONUÇLAR

Araştırmacılar, hem yetişkinlerin hem de çocukların (çocuklar için veriler ebeveynler aracılığıyla toplandı) kabus sıklığını 19 yıla varan bir süre boyunca takip etti. Sonuçlara göre, haftalık kabus gören yetişkinlerin, 70 yaşından önce ölme olasılığı, hiç ya da nadiren kabus görenlere göre üç kat daha fazla.

Hızlanan biyolojik yaşlanma, bu erken ölüm riskinin yaklaşık yüzde 40’ını açıklıyor.

Kabuslar, vücuttaki stres hormonu kortizolün uzun süreli yükselmesine yol açıyor. Bu hormonun kronik olarak yüksek olması, hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor.

Ayrıca, kabuslar uyku kalitesini ve süresini bozarak, vücudun gece boyunca yaptığı onarım ve yenilenme süreçlerini sekteye uğratıyor.

TELOMERLER VE YAŞLANMA İLİŞKİSİ

Çalışmada biyolojik yaşlanma, kromozomların uç kısımlarında bulunan “telomer” adı verilen yapıların uzunluğu ile ölçüldü. Telomerlerin kısalması, daha hızlı hücresel yaşlanmanın bir göstergesi olarak kabul ediliyor. İlginç bir şekilde, kabusların bu etkisi yaş, cinsiyet, etnik köken veya ruh sağlığı durumu fark etmeksizin her grupta benzer şekilde gözlendi.

SİGARA VE OBEZİTEDEN DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR

Araştırmaya göre, haftalık kabuslar, erken ölüm riskini artırma açısından obezite, sigara, kötü beslenme veya düşük fiziksel aktivite gibi bilinen sağlık risklerinden daha güçlü bir gösterge olabilir. Ayda bir kez kabus görenler bile, nadiren ya da hiç kabus görmeyenlere göre daha hızlı yaşlanma ve artmış erken ölüm riskiyle karşı karşıya.