Araştırma tesisinden kaçan 43 maymun yakalandı

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde kasım ayında bir araştırma tesisinden 43 maymunun kaçması nedeniyle Beaufort County kasabasında yaşayanlara uyarı yapıldı.

Yetkililer, maymunların evlere girmeleri durumuna karşı halkı, kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaları konusunda uyardı. Ayrıca maymunlara yaklaşılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

Araştırma tesisi dün yaptığı açıklamada, “43 maymunun tamamı güvenli bir şekilde yeniden yakalandı ve hepsi sağlıklı” ifadelerini kullandı.