Araştırmacılar, Ozempic'ten 5 kat daha etkili zayıflama yöntemini açıkladı

Araştırmacılar, mide küçültme ameliyatları (tüp mide ve gastrik bypass) geçiren bireylerle, GLP-1 hormonunu taklit eden semaglutid veya tirzepatid kullanan kişileri karşılaştırdı. Yaş, vücut kitle indeksi ve kan şekeri düzeyleri gibi faktörler eşleştirildi.



Ortaya çıkan sonuçlar ise çarpıcı:



Ameliyat olan kişiler, iki yıl içinde vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 25,7’sini kaybetti. İlaç kullanan grupta ise bu oran sadece yüzde 5,3 oldu.

Araştırmacılar, bu farkın sadece ilacın etkisiyle değil, kullanımın sürekliliğiyle de ilgili olduğunu belirtti. Çünkü birçok hasta ilacı bir yıl içinde bırakıyor.

NYU Langone Health’ten cerrahi asistanı Dr. Avery Brown, "Klinik deneylerde yüzde 15-21 arası kilo kaybı gözlemleniyor ama gerçek hayatta bu oran çok daha düşük" açıklamasında bulundu.

GLP-1 İLAÇLARI FAYDALI AMA SÜREKLİ KULLANIM ŞART

Araştırma, GLP-1 ilaçlarının hala önemli faydaları olduğunu kabul ediyor. Semaglutid esasen tip 2 diyabet tedavisi için onaylanmış bir ilaç. Ayrıca kan şekeri düzeylerini düşürmesi, kanser riskini azaltması ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olması da dikkat çekici bulgular arasında. Ancak çalışmada bariyatrik cerrahinin bu konularda da daha başarılı olduğu görüldü.



Çalışmanın, Amerikan Metabolik ve Bariyatrik Cerrahi Derneği (ASMBS) tarafından finanse edilmiş olması dikkat çekici; bu durum bulguların cerrahi lehine vurgulanmasını etkileyebilir. Ancak araştırmacılar, ilaç tedavisini tamamen dışlamıyor.

AMELİYAT MÜCİZE DEĞİL AMA KALICI

GLP-1 ilaçları daha yaygın olsa da, birçok hasta tedaviye uzun vadeli sadık kalmıyor. Buna karşılık bariyatrik cerrahi, az sayıda kişi tarafından tercih edilse de daha kalıcı sonuçlar sunabiliyor. Yine de bu operasyonlar da mucize değil: invaziv, geri döndürülemez ve sıkı bir yaşam tarzı disiplini gerektiriyor.



NYU Grossman Tıp Fakültesi’nden bariyatrik cerrah Dr. Karan Chhabra, “Gelecek çalışmalarda hangi hastaların ameliyatla, hangilerinin ilaçla daha iyi sonuç aldığına ve tedavinin maliyet boyutunun başarıya etkisine odaklanacağız” ifadelerini kullandı.