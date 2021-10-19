Araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı 12-18 yaş grubunda yüzde 93 etkili

ABD’de Pfizer-BioNTech’in yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısının 12-18 yaş grubunda yüzde 93 etkili olduğu açıklandı.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni bir araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.



Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Covid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.



CDC, ABD’de 5-11 yaş arasında Covid-19 aşılamasına hazırlanıldığı dönemde yayınlanan bu araştırmanın, genç nüfusun aşılanmasının virüsün ülkede yayılma hızını yavaşlatacağını ve çocukları nadir de olsa şiddetli hastalıktan koruyacağını gösterdiğini vurguladı.



Kurum, araştırma sonucunun, Covid-19 aşılarının gençler üzerindeki etkisi konusunda bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunu belirtti.



CDC verilerine göre ülkede 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46’sı, 16-17 yaş grubununsa yüzde 54’ü aşılarını tamamladı.