Kanada'da McMaster Üniversitesi uzmanları 50'den fazla ülkede yetişkinler arasında bir araştırma yaptı. 218 bin kişi beslenme alışkanlıkları bakımından beş kategoriye ayrıldı.



Sonuçlar, dengeli bir diyet çerçevesinde her gün makul miktarda kırmızı et ve süt ürünü tüketiminin kalp-damar hastalıkları ve erken ölüm riskini etkili bir şekilde azalttığını gösteriyor.



Araştırmanın sonucu bugünkü diyet tavsiyeleriyle çelişiyor gibi görünse de uzmanlar uyarıyor. İşlenmemiş et ve süt ürünleri tüketimi, tek başına kalp sağlığını sağlamaya yetmiyor.



Burada birkaç noktaya dikkat çekiliyor. Öncelikle tüketilen kırmızı etin işlenmemiş olması gerekiyor.



Ayrıca karbonhidrat tüketimine dikkat edilmesi isteniyor. Etin ve süt ürünlerinin yanı sıra bolca meyve, sebze, bakliyat, tam tahıl ve fındık tüketilmesi öneriliyor.



Aşırı kırmızı et tüketiminin özellikle işlenmiş etin bağırsak kanseri riskini artırdığı düşünülüyor.