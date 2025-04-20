Arı ölümlerinin sırrı çözüldü: Kır çiçeklerinde zehir birikiyor!
İngiliz bilim insanları, kentsel bölgelerde yetişen kır çiçeklerinde yüksek miktarda ağır metal biriktiğini tespit etti. Araştırmacılar, binlerce tür bitkinin arıları zehirlediği uyarısı yaptı.
İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları kentsel bölgelerden çevreye yayılan zehirli maddeler ve ağır metallerin kır çiçeklerinde biriktiğini tespit etti.
ABD'nin Cleveland kentinde, 30 binden fazla arsada yetişen çiçekler testten geçirildi. Çiçeklerin büyük bölümünde zehirli maddeler tespit edildi.
ZEHİRLİ MADDELER BİRİKİYOR
Akyonca ve gündüzsefası gibi çiçeklerde yüksek miktarda arsenik, kadmiyum, krom ve kurşun biriktiği görüldü.
Arılar ve diğer tozlaştırıcı böceklerin bu çiçeklerin özleriyle beslendiği ve zehirli metallere maruz kaldıkları ifade ediliyor.
TOPRAK SAĞLIĞI ARILARI ETKİLİYOR
Araştırma Hakemli "Ekoloji ve Evrim" dergisinde yayınlandı. Cambridge Üniversitesi Zooloji bölümü uzmanları, kentsel bölgelerdeki toprak sağlığının, dolaylı olarak arıların sağlığını da etkilediği uyarısında bulundu.
Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan faktörü sebebiyle doğal dengenin önemli unsurlarından arıların sayısı giderek azalıyor.
ARILAR YOK OLURSA TÜM CANLILAR YOK OLABİLİR
Bilim insanları, arıların yokluğunda dünyadaki canlı türlerinin büyük bölümünün yok olacağı uyarısında bulunuyor.
Araştırmacılar özellikle çiçek ekimi yapılacak alanlarda toprağın ağır metallerden arındırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.
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