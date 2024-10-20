Arıları koruma çalışmaları: Bilim insanları gıda takviyesi geliştirdi!

Küresel ısınma, çevre kirliliği ve insan etkisi nedeniyle doğal dengenin önemli unsurlarından biri olan arıların sayısı giderek azalıyor. Özellikle böcek ilaçları, arı ölümlerinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Kolombiya'daki Rosario Üniversitesi'nden bilim insanları, arıları böcek ilaçlarından korumak için özel bir gıda takviyesi geliştirdiklerini açıkladı.



Rosario Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Arizona Üniversitesi'nin nöroloji bilimi uzmanlarıyla işbirliği yaparak, arıları böcek ilaçlarından korumak için sıra dışı bir yöntem bulmayı başardı.

Laboratuvar ortamında arılara özel pipetlerle besleme uygulaması yapan bilim insanları, bazı gıdaların böcek ilaçlarına karşı koruma sağladığını tespit etti.

EKOSİSTEM İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİPLER

Uzmanlar, belirli bir gıda solüsyonunun, arıların doğada karşılaştığı böcek ilaçları yoğunluğuna karşı etkili bir koruma sağladığını buldu. Zarar görmeyen arılar, normal şekilde hareket ederek polinasyon görevlerini yerine getirmeye devam edebildiği görüldü.





Kolombiyalı bilim insanları, elde ettikleri bulguları gerçek dünya verileri ile test ederek genişletmeyi hedefliyor. Proje başarılı olursa, binlerce bitki türünün polenlerini taşıyan arıları korumak için önemli bir yöntem geliştirilmiş olacak.



Araştırmacılar, arıların yokluğunda dünyadaki canlı türlerinin büyük bölümünün tehdit altında olduğunu vurguluyor. Arıların korunması, ekosistem dengesinin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip.