Arızalanan Sumud teknesine Türk Sahil Güvenliği yardım etti

Küresel Sumud Filosu, Gazze 'ye insani yardım ve tıbbi destek taşırken Akdeniz'de teknik bir arıza nedeniyle acil durum yaşayan Family gemisine Türk Sahil Güvenliği'nin yardım ettiğini duyurdu.

Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun filoya yönelik müdahalesinden kısa bir süre önce Family isimli hastane gemisinin teknik arıza yaşadığı ve manevra kabiliyetini kaybederek açık denizde sürüklenmeye başladığı aktarıldı.

Gemide doktorlar, hukuki gözlemciler, Küresel Sumud Filosu yöneticileri, uluslararası delegasyon temsilcileri ve mürettebat dahil toplam 27 kişi bulunduğu belirtilen açıklamada, gemide ayrıca Gazze halkı için hazırlanmış insani yardım malzemeleri, tıbbi ekipmanlar ve sağlık destek ürünlerinin yer aldığı vurgulandı. Family gemisinin Gazze'de sağlık sistemi hedef alınan bölgelerdeki sivillere seyyar hastane hizmeti sunmak amacıyla özel olarak hazırlandığına dikkati çekilerek, “Teknik sorunun çözülememesi üzerine gemi kaptanı saat 12.00’de telsiz aracılığıyla Türk Sahil Güvenliği'nden acil yardım talebinde bulunmuştur. Yardım çağrısının ardından Türkiye ’den sevk edilen sahil güvenlik unsurları ve üç fırkateyn, iki saat içerisinde sürüklenen geminin bulunduğu noktaya intikal etmiştir.” denildi.

AKTİVİSTLER VE MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLEMEDİ

Kötü hava şartları ve dalgalı deniz nedeniyle gemi personeli ile mürettebatın tahliyesinin mümkün olmadığı hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk Sahil Güvenliği ekipleri, gemiyi bordasına alarak güvenlik tedbirlerini devreye sokmuştur. Türkiye kıyılarına güvenli şekilde çekilen Family gemisinin gece yarısından sonra Adrasan Limanı’na ulaşması beklenmektedir. Başta Türk Sahil Güvenliği olmak üzere süreci yakından takip eden ve hızlı şekilde müdahalede bulunan Türkiye makamlarına teşekkür ediyoruz. Açık denizde yaşanan bu kritik süreçte gösterilen insani hassasiyet ve koordinasyon, gemide bulunan aktivistlerin ve sağlık gönüllülerinin güvenliği açısından hayati önem taşımıştır.”

İSRAİL 100 AKTİVİSTİ ALIKOYDU

Öte yandan İsrail ordusu, ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu ele geçirmek için Akdeniz’deki uluslararası sularda yeni saldırı düzenledi.

İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen filoda bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. İsrail askerleri 40 tekneyi alıkoydu. İsrail basını alıkonulan 100'den fazla aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradandan da İsrail'in güneyindeki Aşdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 43 Türk de var. Bazı tekneler ise yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyor.

İSRAİL'İN SUMUD FİLOSUNA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında müdahalesine maruz kalmıştı.

Uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldıran İsrail ordusu, Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu’na benzer bir saldırı düzenlemişti.