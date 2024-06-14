Arizona polisinden siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık

ABD Adalet Bakanlığı, Arizona eyaletindeki Phoenix Polis Departmanının, siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık yaptığı ve orantısız güç kullandığını tespit ederek, ülke anayasası ile federal yasalara aykırı davrandığını bildirdi.

Arizona polisinden siyahi ve yerli nüfusa ayrımcılık

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ayrımcılık şikayetleri üzerine başlatılan 3 yıllık soruşturmanın ardından Phoenix polisinin, ABD Anayasası ve federal yasalara aykırı davrandığının belirlendiği kaydedildi.

Polis departmanı görevlilerinin yasaları uygularken siyahi, Hispanik ve Amerika yerlisi kökenli kişilere ayrımcılık yaptıkları belirtilen açıklamada, bu görevlilerin evsiz vatandaşları da hukuka aykırı şekilde gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının, Phoenix polisinin çocuklara karşı tavrından da "derin endişe" duyduğu vurgulandı.

Phoenix'te sivil haklar ve güvenliğin korunması için anlamlı reformlar üzerinde çalışıldığı da belirtildi.

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