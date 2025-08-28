Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye taşlı saldırı

Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için kampanya yürüten Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, muhaliflerin kalesi olarak bilinen "Lomas de Zamora" bölgesinde öfkeli bir kalabalıkla karşılaştı.

Kalabalık, Milei’nin konvoyuna taş ve şişe fırlattı. Taşlardan biri Milei'nin bulunduğu kamyonete isabet etti.

Saldırının ardından Milei’nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı. Milei’nin sözcüsü olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Buenos Aires'te yerel seçimler 7 Eylül’de yapılacak. Seçim, Milei'nin iktidarını güçlendirmesi için bir fırsat olarak görülüyor.