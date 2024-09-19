Arjantin lideri Milei hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei hakkında yakalama kararı çıkarılması için iki özel savcıyı görevlendirdiğini açıkladı.



Milei'nin kız kardeşi ve başdanışmanı Karina Milei ve Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.



Karar, Arjantin'in ağustos 2022'de Venezuela'ya ait Emtrasur firmasının kargo uçağına el koymasıyla ilgili olarak alındı.

Venezuela, Arjantin'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak uçağın alıkonulmasına uzun süredir itiraz ediyor ve tazminat talep ediyor.



Olay, Buenos Aires ve Karakas arasında krize yol açmıştı. Venezuela lideri Nicolas Maduro, kargo uçağının Arjantin ve ABD ortaklığı ile "çalındığını" iddia etmişti.



Venezuela Başsavcısı Saab, Milei yönetiminin yaptıklarının suç teşkil ettiğini ileri sürdü.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı ise ABD'yle yapılan anlaşmanın gerektirdiği şekilde hareket edildiğini ve uçağa el konmasının yasadışı olmadığını savunuyor.