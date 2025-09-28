Arjantin lideri Milei, halkın korkusundan Netanyahu'nun ziyaretini iptal etti!

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkeye yapmayı planladığı ziyareti geri çevirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den kendisini kabul eden sayılı ülkelerden olan Arjantin'e geçmeyi planlıyordu.



BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ile görüşen aşırı sağcı Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle halkın tepkisinden korkarak "Ziyarete gelme" dediği ortaya çıktı.



Arjantinli kaynaklar, bunun İsrail'le ilgili olmadığını ve genel olarak tüm ziyaretlere ilişkin bir karar olduğunu iddia etse de nedenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu aktarıldı.



Haberde, Arjantin'deki insan hakları avukatlarının, martta İsrail ordusunun Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü olay nedeniyle, Netanyahu'nun ülkeyi ziyaret etmesi halinde tutuklanmasını talep eden bir dava açtığı hatırlatıldı.



BM Genel Kurulu'nda farklı ülkelerden yüzlerce delege İsrail Başbakanı'nı protesto ederek salonu terk etmiş ve Netanyahu bu nedenle boş bir salona konuşmak zorunda kalmıştı.



NOBEL ÖDÜLLÜ İSİM MAHKEMEYE BAŞVURDU

Öte yandan Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tutuklanması için federal mahkemeye başvurmuştu.



Perez, Netanyahu'nun ülkeye planlanan ziyareti öncesi Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarının uygulanmasını ve İsrail başbakanının soykırım ile savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.



Milei ve hükümetini eleştiren 93 yaşındaki Perez, şunları söyledi: "Netanyahu, Devlet Başkanı Milei’nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükümeti, Netanyahu’nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM’nin bu konudaki görüşü zaten belli."