Arjantin: Milei ara seçimde ezici zafer kazandı

Arjantin’de dün yapılan parlamento seçimleri kapsamında halk, Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte biri için sandık başına gitti.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39'unu aldı. Peronist muhalefetin oyu ise yüzde 29.4'te kaldı.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin yarısı olan 127 sandalye ile Senato’nun üçte biri olan 24 sandalye yenilendi.

La Libertad Avanza, Temsilciler Meclisi’nde sandalye sayısını 37’den 64’e yükseltti.

BUENOS AİRES'TE DE KAZANDI

Milei, muhalefetin hakim olduğu Buenos Aires eyaletinde ise oyların yüzde 41.5’ini alarak yüzde 40.8’de kalan Peronist koalisyonu geride bıraktı.

Peronist muhalefet ülkenin en büyük seçim bölgesi olan Buenos Aires'te 8 Ekim'de yapılan eyalet seçiminde ise sandıktan açık farkla çıkmıştı.

La Libertad Avanza, Senato'da 8 seçim bölgesinden 6'sını kazanmasına rağmen, kemer sıkma politikalarını hayata geçirmek için gerekli üçte bir çoğunluğa henüz ulaşamadı.



Seçime katılım oranı yüzde 67,85 olarak kaydedildi. Bu oran, Arjantin’in 1983’te demokrasiye dönüşünden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti.



Milei'nin seçim zaferi radikal serbest piyasa politikaları konusunda kritik bir güvenoyu olarak değerlendiriliyor.



"REFORM YOLUNDA İLERLEMELİYİZ"

Buenos Aires’teki parti merkezinde konuşan Milei, yeni Kongre’nin ülkenin rota değişikliğini sağlamada kritik öneme sahip olacağını belirterek, "Bugün açıkça Arjantin için tarihi bir gün oldu. Önümüzdeki iki yıl boyunca, başlattığımız reform yolunda ilerlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Milei, Arjantin’in büyümesi ve kalkınması için reformların gerekli olduğunu savunarak, "10 Aralık’tan itibaren, şüphesiz Arjantin tarihindeki en reformist Kongre’ye sahip olacağız." değerlendirmesini yaptı.

