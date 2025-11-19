Arjantin parlamentosundan Milei hakkında dolandırıcılık raporu

Arjantin Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen soruşturma, Devlet Başkanı Javier Milei'nin şubat ayında şaibeli kripto para projesini tanıtarak "dolandırıcılık" eylemine karıştığını ortaya koydu.

Muhalefet üyelerinin başkanlık ettiği komisyon, bugün yayımladığı raporda analiz edilen gerçeklerin dolandırıcılık suçlamasıyla uyumlu olduğunu bildirdi.

Olayın siyasi sorumluluğu doğrudan Javier Milei ile kız kardeşi ve sağ kolu Karina Milei'ye yüklendi.

YATIRIMCILAR BİR GÜNDE MİLYONLAR KAYBETTİ

Yatırımcılar, Javier Milei'nin şubat ayında sosyal medyada övdüğü $LIBRA adlı "meme coin" projesinde yüz milyonlarca dolar kaybetti.

Milei o dönemde yaptığı paylaşımda, "Dünya Arjantin'e yatırım yapmak istiyor. $LIBRA" ifadelerini kullanmıştı.

Sektör uzmanları operasyonu "rug pull" (halı çekme) olarak tanımlıyor.

Geliştiricilerin bir token tanıtıp yatırımcı çektiği ve ardından hızla nakde döndüğü bu sistemde, $LIBRA bir gün içinde zirveye çıkıp çakıldı.

Arjantin Devlet Başkanı ise daha sonra projenin detaylarını bilmediğini iddia etti.

Söz konusu token, ocak ayında $Trump meme coin'inin de piyasaya sürüldüğü Meteora adlı kripto borsasında işlem görmüştü.

Meteora kurucu ortağı Ben Chow, ekibinin $LIBRA'nın lansmanında herhangi bir rolü olmadığını ve Milei'ye erişimlerinin bulunmadığını açıklamıştı.

YARGI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Javier Milei ve $LIBRA ile bağlantılı kişiler hakkında onlarca yasal şikayet yapıldı. Bu davalar daha sonra soruşturmayı yürüten bir yargıç ve savcı altında birleştirildi.

Parlamento komisyonu, ulaştığı sonuçları mahkeme soruşturmasına sunduğunu raporda belirtti.

Ancak Kongre'nin $LIBRA davasında daha fazla adım atıp atmayacağı belirsizliğini koruyor.

Geçen ayki ara seçimlerde seçilen yeni milletvekilleri 10 Aralık'ta göreve başlıyor.

Yeni parlamentoda daha fazla Milei destekçisinin yer alacak olması, Kongre'nin davayı takip etme ihtimalini zayıflatıyor.

Komisyon, soruşturma kapsamında ne başkanı ne de kız kardeşini sorgulayabildi; zira her iki isim de çağrılara yanıt vermedi.

40 BİN MAĞDUR, 4 MİLYAR DOLARLIK ZARAR

Öte yandan bu yılın şubat ayında sivil toplum örgütü Observatorio del Derecho a la Ciudad, Milei ve diğer hükümet yetkililerini organize suç örgütü kurma ve yönetme ve dolandırıcılıkla suçlayan bir dava açmıştı.

Örgüt, web sitesinde yaptığı açıklamada, 40 binden fazla kişinin etkilendiği ve 4 milyar doları aşan bir kaybın yaşandığı vurgunla ilgili Milei'yi suçlamıştı.

Soruşturma dosyası, yerel basında çıkan haberlere göre 100'den fazla şikayetin yargıya ulaşmasının ardından kıdemli Federal Yargıç Maria Servini'ye devredildi.

Bazı şikayetlerin ABD mahkemelerine de taşındığı biliniyor.