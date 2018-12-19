Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de öğretmenler, 23 okulun, öğrenci sayılarının yeterli olmaması dolayısıyla kapatılmasını protesto etti.



Buenos Aires Özerk Şehri (CABA) Eğitim ve Yenilik Bakanlığı binası önündeki Paseo Colon Caddesi'nde toplanan göstericiler, orta düzeyde eğitim veren okulların ve bazı gece kurslarının kapatılması nedeniyle gösteri düzenledi.



Gösteriyi gerçekleştiren öğretmen sendikaları, Buenos Aires şehrinde bir günlük grev yapacaklarını açıkladı.



Arjantin Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Sonia Alesso, okul kapatmak yerine eğitime daha çok yatırım yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümet şunu bilmelidir ki; eğer bu yıl böyle biterse, gelecek eğitim-öğretim yılı başlamaz. Genci, yaşlısı, çalışanıyla bütün ülkede parasız eğitimi savunacağız." dedi.



CABA Eğitim ve Yenilik Bakanı Maria Soledad Acuna, az öğrenci olduğu gerekçesiyle Buenos Aires'de orta düzeyde eğitim veren 14 okulun ve aynı düzeyde 9 akşam kursunun kapatılacağını açıklamıştı.



Buenos Aires'de akşam kursları, gündüz eğitim alamayan veya okul yaşını geçmiş kişilerin geriye dönük eğitim almalarını sağlıyor.



Çoğunluğunu eğitimini tamamlayamamış kişilerin oluşturduğu bu kurslar ayrıca mesleki sertifikaları da veriyor.



TUNUSLU ÖĞRETMENLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Tunus’ta öğretmenler, hükümetin maaşları artırmasını talep ederek protesto gösterisi yaptı.

Tunuslu lise öğretmenleri, Tunus Eğitim Bakanlığı önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Başkent Tunus’ta toplanan öğretmenler, Habib Burgiba Caddesi’nde yürüyüş düzenledi.



Öğretmenler, maaş artışı talebini tekrar dile getirdi. Emeklilik yaşının düşürülmesini isteyen protestocular, 32 yıl çalışma şartının azaltılmasını talep etti.





Protestocular, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ayrılan bütçenin iki katına çıkarılmasını ve okulların altyapısının düzeltilmesini istedi.



Öte yandan protestolar sırasında birçok gazeteci saldırıya uğradı. Birçok protestocu gazetecilerin işini yapmasını engellerken, hamile bir gazeteci saldırıya uğradı.