Arjantin yabancı yatırımı çekmek için 350 bin dolara vatandaşlık dağıtacak

Arjantin , yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı tanıyan yeni bir program başlatacağını duyurdu.

Güney Amerika'da türünün ilk örneği olan uygulama kapsamında, ülkeye en az 350 bin dolarlık doğrudan katkı sağlayan veya 800 bin dolarlık kamu tahvili alan yabancılara Arjantin pasaportu verilecek.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun X hesabı üzerinden duyurduğu düzenlemeyle ilgili Bakanlık açıklamasında, başvuruların iki yöntemle yapılabileceği belirtildi.

Yatırımcılar, Ulusal Hazine'ye iadesiz 350 bin dolar aktararak ya da bu amaç için özel çıkarılacak 800 bin dolarlık devlet tahvilini satın alarak vatandaşlık hakkı kazanabilecek.

Reuters ajansının haberine göre programa dahil olan başvuru sahiplerinin eşleri ile 18-25 yaş aralığındaki bekar ve çocuksuz çocukları Hazine'ye 100 bin dolar, 18 yaş altındaki çocukları ise 25 bin dolar ödeyerek vatandaşlık alabilecek.

Ekonomi Bakanlığı, elde edilecek kaynakların Arjantin Cumhuriyeti'nin mali ve finansal yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada yatırımların, fonların izlenebilirliğini, kara para aklamanın önlenmesini ve ulusal güvenliği temin eden sıkı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacağı kaydedildi.

Hükümet açıklamasında başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin farklı takvimler öne çıktı. Ekonomi Bakanlığı başvuruların 2026'nın son çeyreğinde açılacağını bildirirken, hükümet çevreleri uygulamanın bu yıl içinde hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre Latin Amerika'nın üçüncü büyük ekonomisi olan Arjantin, geçen yıl doğrudan yabancı yatırım çekme yarışında bölgesel rakiplerinin gerisinde kaldı.

Arjantin 2023 yılında 3 milyar 134 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım alırken, aynı dönemde Brezilya 76 milyar 877 milyon dolar, Meksika ise 40 milyar 871 milyon dolar yatırım çekti.

MILEI'NİN KEMER SIKMA POLİTİKALARI

Aralık 2023'te göreve gelen serbest piyasa yanlısı Devlet Başkanı Javier Milei, kamu harcamalarını kısarak, piyasaları serbestleştirerek ve ticaret engellerini kaldırarak Merkez Bankası'nın eriyen dolar rezervlerini artırmayı hedefliyor.

Milei hükümeti, RIGI adı verilen teşvik paketiyle yabancı sermayeyi ülkeye çekmeye çalışıyor.

Milei göreve geldiğinde yüzde 25,5 olan aylık enflasyon ağustos ayında yüzde 1,7'ye kadar geriledi.

Hükümet, önümüzdeki yıl Milei'nin olası yeniden seçilme süreciyle çakışacak ağır bir borç ödeme takvimiyle karşı karşıya.

Paris'te düzenlenen OECD Arjantin Haftası etkinliğinde yatırımcılarla görüşen Milei, Fransız enerji şirketi TotalEnergies'den Patagonya'daki petrol ve doğalgaz arama projeleri için 10 milyar dolar, İsviçreli madencilik şirketi Glencore'dan ise bir bakır projesi için 4 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı.

EKONOMİSTLERDEN RİSK UYARILARI

Planlanan programa yönelik eleştiriler de dile getiriliyor. Ekonomist Marcelo Elizondo AFP'ye yaptığı değerlendirmede, yatırımcıların uygulanan ekonomik politikaların uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığını görmek istediğini söyledi.

Milei yönetimini eleştiren ekonomist Pablo Tigani ise programın çekeceği yatırımcı profiline dikkat çekerek sistemin başka ülkelerde barınamayan şüpheli kişileri ve uyuşturucu kaçakçılarını ülkeye çekebileceği uyarısını yaptı.

Altın pasaport programı, Arjantin Yüksek Mahkemesi'nin yabancıların kırsal arazi edinimine yönelik kısıtlamaları kaldırma kararının hemen ardından açıklandı.

Mahkeme, 2011'den beri yürürlükte olan ve yabancı mülkiyetini yüzde 15 ile sınırlayan kuralı iptal eden 2023 tarihli Milei kararnamesini onayladı.

Malvinas (Falkland) Savaşı gazileri Milei'yi "ülkeyi satışa çıkarmakla" suçlarken, muhalefet parlamento yoluyla düzenlemeyi durdurmak üzere gelecek hafta için protesto çağrısı yaptı.