Arjantin yeni devlet başkanını seçiyor (Milei mi, Massamı?)

Arjantin, 3 haneye ulaşan enflasyon oranıyla son 20 yılın en büyük ekonomik krizini yaşıyor.



Seçimin galibi, ağır bir tabloyla başa çıkmak zorunda kalacak. Hem hükümetin hem Merkez Bankası'nın kasaları boş.



Milei, Merkez Bankası'nın kapatılması da dahil olmak üzere "ekonomide şok terapi" vaat etti. Sağcı ya da solcu olsun geleneksel partilerden hayalkırıklığına uğrayan Arjantinli seçmenden destek gördü.



Milei, ilk turda yüzde 30'un üzerinde oy alarak ikinci tura kaldı. Massa da ilk turu yüzde 36,7 oy oranıyla bitirdi.



Milei, ikinci tura, ilk turu üçüncüsü Patricia Bullrich'in desteğini alarak girdi. Ancak Bullrich'in seçmeninin Milei'ye yönelip yönelmeyeceği bilinmiyor.



Siyasette yeni olan 53 yaşındaki Milei, Trump'la, Brezilya'nın popülist Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya benzetiliyor.