Arjantin'de ekonomik kriz milletvekillerinin maaşını vurdu

Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de senatörlerin ve milletvekillerinin maaşı 180 gün askıya alındı.

Arjantin'de senatörler, milletvekilleri, kongredeki kıdemliler ve siyasi personelin maaşlarının 180 gün dondurulmasını kapsayan kararname imzalandı.

Kararnamede, toplumdaki en savunmasız kesimlerin toparlanması amacıyla kamu hizmetleri, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda acil durum ilan edildiği belirtildi.

Hükümet, yasanın Arjantin'in içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmasını ve borçlarını ödemesini kolaylaştıracağını savunuyor.

