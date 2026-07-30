Arjantin'de helikopter düştü. 7 ölü

Arjantin 'in batısındaki San Juan eyaletinde helikopter kazası meydana geldi.

San Juan Valisi Marcelo Orrego, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bell 412 tipi helikopterin San Juan'a bağlı Ischigualasto Eyalet Parkı bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu. Orrego, "Eyaletimizde meydana gelen ve maalesef 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının haberini derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenler arasında San Juan Sivil Savunma Müdürü Carlos Heredia, Eyalet Emniyet Müdür Yardımcısı German Videla ile İtfaiye Daire Başkanlığında görevli emniyet müdürleri Ruben Castro ve Jorge Carbajal da yer alıyor.

Arjantin Orman Yangınlarıyla Mücadele Birimi'nden (AFE) yapılan açıklamada, düşen helikopterin San Juan'da eğitim faaliyetinde kullanıldığı ve komşu La Rioja eyaletindeki bir orman yangınına destek vermek üzere bölgeye gitmesinin planlandığı belirtildi.