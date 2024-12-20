Arjantin'de iniş sırasında pistten çıkan özel jet yerleşim yerine daldı: İki ölü, bir yaralı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires'teki San Fernando Havaalanı'na iniş yapan Bombardier Challenger 300 tipi uçak, pisten çıkarak havaalanı yakınındaki yerleşim yerinde bulunan evlere çarptı. Kazada uçağın 2 pilotu hayatını kaybederken, çarpmanın etkisiyle uçak alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.



Yetkililer, uçağın çarptığı evlerden birinde yaşayan 73 yaşındaki bir kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.



Arjantin basınında yer alan haberlerde, pilotların iniş sırasında yaşanan sorun nedeniyle pisti pas geçmek için hızlanarak tekrar havalanmaya çalıştığını ve pistten çıktığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.