Arjantin'de kırmızı et krizi: Halk çareyi domuz etinde buldu!

Dünya genelinde sığır etinin kalitesiyle bilinen ve ithalatında dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alan Arjantin'de halk kırmızı et krizi yaşıyor.



Enflasyon ve ekonomik krizle karşı karşıya kalan ızgara tutkunu Arjantinliler, 2024 yılında kırmızı ete ulaşamadı. Kişi başına düşen sığır eti tüketimi, ülke tarihinin en düşük seviyesine indi.



Halkın büyük bir kısmı domuz ve tavuk etiyle protein ihtiyacını karşılamaya çalışırken daha fakir olanlarsa onları dahi alamıyor.

110 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ



Devlet Başkanı Javier Milei'nin uyguladığı ekonomik şok terapisi market bütçelerini daha da sıkılaştırdı ve 2024'te sığır eti tüketimi 110 yıllık verilerde kişi başına en düşük seviyesine geriledi.



2024'te kişi başı 47 kilogram sığır eti tüketen Güney Amerika ülkesi hâlâ bu konuda dünya birincisi.



Ancak ülkenin geçmişinde 71 kiloyu aşan bir ortalama var. Bu, sağlam bir düşüş anlamına geliyor.

TAZE DOMUZ ETİNE TALEP YÜKSEK



Daha ucuz ve sağlıklı bir alternatif arayışındaki ülkeler tavuk etine yöneliyor. Arjantin'deyse sucuğa benzeyen "chorizo" gibi işlenmiş domuz ürünleri ve tavuğa yönelik ilgide önemli bir artış yok. Talep, taze domuz etine kaymış durumda.

