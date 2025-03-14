Arjantin'de kongre karıştı: Gazeteci eylemi damga vurdu

Arjantin'de Devlet Başkanı Javier Milei'nin kripto para skandalıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddialar kongreyi karıştırdı.

Milei için azil süreci başlatmak isteyen muhalefet milletvekilleriyle, iktadar milletvekilleri arasındaki tartışmalar kavgaya dönüştü.



Sosyal medyada tanıtımını yaptığı kripto para yüzde 94 değer kaybeden Milei'nin hakkında azil başlatma süreci iktidar partisinin girişimleriyle ertelendi.



KONGRE ÖNÜNDE GAZETECİ EYLEMİ



Kongrenin önündeyse gazetecilerin eylemi vardı. Emeklilerin protestolarını takip eden bir foto muhabirinin ağır yaralanmasına tepki gösteren medya mensupları kongrenin önünde gösteri yaptı.



Eylemciler, protesto amacıyla kongre binasının demir parmaklıklarına fotoğraf makinelerini astı.



Foto muhabiri Pablo Grillo, emeklilerin gösterisini takip ederken, güvenlik güçlerinin müdahalesi sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.



Basın özgürlüğü kuruluşları olayı kınayarak, sorumluların hesap vermesi ve gazetecilerin daha iyi korunması çağrısında bulundu.

