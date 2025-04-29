Arjantin'de kripto skandalı büyüyor: Milei'nin görevden alınması talep edildi

Arjantin'de muhalefet milletvekilleri, özellikle Leandro Santoro gibi isimler, Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin de adının karıştığı kripto skandalı nedeniyle görevden alınması için çağrıda bulunuyor. Santoro ve diğer muhalifler, yaşananların ciddi usulsüzlük içerdiğini ve Milei'nin bu skandalda sorumluluğu olduğunu savunuyor.



Arjantinli hukukçular Cumhurbaşkanı Milei hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla yasal süreç başlattı. LIBRA’nın, “rug pull” olarak bilinen bir dolandırıcılık yöntemine karıştığı iddia ediliyor. Bu yöntemde kripto para geliştiricileri, token’ın değerini yapay şekilde yükselttikten sonra piyasadan hızla çekiliyor ve yatırımcılar ciddi zararlar yaşıyor.



Dava açan avukatlardan Jonatan Baldiviezo, konuya ilişkin açıklamasında “Bu yasa dışı oluşum içinde dolandırıcılık suçu işlenmiştir ve Cumhurbaşkanı’nın eylemleri bu suçun işlenmesinde temel bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.