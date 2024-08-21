Arjantin'de maymun çiçeği alarmı

Afrika dışında görülen Maymun Çiçeği virüsü vakalarına bir yenisi daha eklendi. Güney Amerika ülkesi Arjantin 'de bir kargo gemisi şüpheli vaka nedeniyle demir attı. Rosario kenti yakınlarında Parana Nehri'nde karantinaya alınan gemi, Brezilya'nın Santos kentinden San Lorenzo Limanına gidiyordu. Arjantinli yetkililer, gemide Hint uyruklu bir mürettebatın göğüs ve yüz bölgesinde cilt lezyonları görüldüğünü aktardı. Şüpheli vaka, diğer mürettebattan ayrılarak karantinaya alındı. Arjantin Sağlık Bakanlığı gelişme üzerine Halk Sağlığı Acil Durum Protokolünü devreye soktu. Gemiye sadece sağlık personelinin girişine izin verildi.

PANDEMİYE DÖNÜŞÜR MÜ?



Dünya Sağlık Örgütü'nden de Maymun Çiçeği virüsüne ilişkin yeni açıklama geldi.



Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, maymun çiçeği virüsünün Kovid-19 benzeri yeni bir salgına yol açmayacağını aktardı. Kluge, yalnızca İsveç'te bir kişinin Klad 1 türü virüse yakalandığına vurgu yaptı.



Maymun çiçeği virüsünün Klad 1 türünün diğer türüne göre daha bulaşıcı olduğu açıklanmıştı.



Dünya Sağlık Örgütü virüsün yakın temasla bulaştığına dikkat çekti. "Maske takmak gerekli değil" denildi.