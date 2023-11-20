Arjantin'de Milei dönemi: Merkez Bankası'nı kapatıp dolara geçmek istiyor

MERKEZ BANKASI'NI KAPATMAK İSTİYOR

Buna göre, ülkenin gelecek 4 yıldaki devlet başkanı Javier Milei oldu.

Massa, rakibi Milei'yi arayarak tebrik etti. "Yarından itibaren sorumluluk yeni başkanın" dedi.



Yeni başkanın yüzlerce destekçisi de Başkent Buenos Aires'te sokaklara döküldü.



Milei enflasyonun üç haneli rakamlara ulaştığı Arjantin'de Ekonomik Şok Terapisi sözü verdi.



Planları arasında Merkez Bankası'nın kapatılması ve ülkenin para birimi pesoyu kaldırarak yerine Amerikan dolarını getirmek var.



Yeni Devlet Başkanının önündeki tablo ise ağır. Hem hükümetin hem de Merkez Bankası'nın kasası boş.



Baş etmesi gereken önemli konulardan biri de geçen yıl Uluslararası Para Fonu IMF ile yapılan 44 milyar dolarlık borç programı.

