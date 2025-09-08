Arjantin'de muhalefetin büyük zaferi

Arjantin'de Peronist muhalefet, ülkenin en büyük seçim bölgesi olan Buenos Aires eyaletinde sandıktan açık farkla çıktı.

Arjantin basınına göre, Ulusal Seçim Müdürlüğü (DINE), Buenos Aires eyaletindeki yasama seçimlerinde oyların yüzde 90'ının açıldığını bildirdi.

İKTİDAR YÜZDE 34'TE KALDI



Buna göre, Peronist muhalefetin oluşturduğu Fuerza Patria (Vatan Gücü) koalisyonu oyların yüzde 47'sini alırken, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük) yüzde 34'te kaldı.

Muhalefet, eyaletteki 8 seçim bölgesinden 6'sında zafer kazanırken, iktidar yalnızca 2 bölgede başarılı oldu.



Arjantin'in en büyük seçim bölgesi olan Buenos Aires'teki sonuçlar, ekimde yapılacak parlamento açısından muhalefetin "büyük" zaferine işaret ederken, Milei yönetimi ise hüsrana uğradı.



YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Devlet Başkanı Milei, basına yaptığı açıklamada açık bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Eğer yeniden inşa etmeye ve ilerlemeye başlamak istiyorsak, önce sonuçları kabul etmemiz gerekir. Bugün olumlu bir tablo çıkmadı, seçimlerde gerileme yaşadık ve bunu kabul etmek zorundayız." dedi.

