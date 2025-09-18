Arjantin'de on binlerce kişi Milei'ye karşı sokakta

Arjantin ’de on binlerce kişi, Buenos Aires şehir merkezinde sokağa çıkarak üniversitelere ve çocuk sağlığı hizmetlerine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti. Protestolar, aşırı sağcı Başkan Javier Milei’nin kemer sıkma politikaları nedeniyle eğitim ve sağlık sektörlerinde yaşanan kesintilere tepki olarak düzenlendi.

ÇOCUK HASTANELERİNE KISITLAMA



Protestolar, Milei’nin üniversite ve çocuk hastanelerine ek bütçe sağlayacak yasaları veto etmesine karşı yasama organını baskı altına almak için düzenlendi. Kongre’nin alt kanadı, çarşamba akşamı her iki vetoyu da geriye çevirmeye karar verdi, ancak Senato’nun onayı da gerekli.