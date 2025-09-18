Arjantin'de on binlerce kişi Milei'ye karşı sokakta
Arjantin'de protestocular, Devlet Başkanı Milei'nin kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıktı.
Arjantin’de on binlerce kişi, Buenos Aires şehir merkezinde sokağa çıkarak üniversitelere ve çocuk sağlığı hizmetlerine ayrılan bütçenin artırılmasını talep etti. Protestolar, aşırı sağcı Başkan Javier Milei’nin kemer sıkma politikaları nedeniyle eğitim ve sağlık sektörlerinde yaşanan kesintilere tepki olarak düzenlendi.
Milei, derin bütçe kesintileri, bir yolsuzluk skandalı ve Buenos Aires eyalet seçimlerindeki yasama yenilgisi sonrası popülaritesinde düşüş yaşıyor. Ekim ayında yapılacak ara seçimlerde, partisi, muhalefet kontrolündeki Kongre’nin veto yetkilerini aşmasını önlemeye çalışacak.
ÇOCUK HASTANELERİNE KISITLAMA
Protestolar, Milei’nin üniversite ve çocuk hastanelerine ek bütçe sağlayacak yasaları veto etmesine karşı yasama organını baskı altına almak için düzenlendi. Kongre’nin alt kanadı, çarşamba akşamı her iki vetoyu da geriye çevirmeye karar verdi, ancak Senato’nun onayı da gerekli.