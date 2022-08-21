Arjantin'de orman yangınlarına müdahale etmesi için ordu görevlendirildi

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından, ekolojik felaketlere engel olacaklarını belirterek " Delta'da çevreyi ve milyonlarca Arjantinlinin sağlığını etkileyen yangınların devam etmesine göz yumamayız. Bu nedenle silahlı kuvvetlerin yangınları durdurması için derhal harekete geçmesi talimatını verdim" açıklamasında bulundu.



Çok sayıda helikopter ve ordu mensubunun görevlendirildiğini aktaran Fernandez, kasıtlı çıkarıldığı düşünülen yangınların sorumlularının bulunması için gerekli adımların atıldığını belirtti.



Santa Fe Eyalet Valisi Omar Perotti, Fernandez'den, Parana Deltası'ndaki yangınlara müdahale etmesi için orduyu görevlendirmesini talep etmişti.



Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, yangınların kasıtlı çıkarıldığını söyledi.

10 BİN HEKTARLIK ALAN YATTI

Arjantin'in orta kesimlerinde bulunan, Buenos Aires eyaletinin kuzeyi ile Entre Rios ve Santa Fe eyaletlerinden geçen 14 bin kilometrekare genişliğinde, 302 kilometre uzunluğundaki Parana Deltası'nda süren orman yangınları 10 bin hektarlık alanı tahrip etti.



Duman, yangınların başladığı Rosario şehrine 300 kilometre uzaklıktaki başkent Buenos Aires'e kadar ulaşmıştı.



Her yıl ağustos ve ocak aylarında çıkan yangınların, büyükbaş yetiştiricileri tarafından otlak araziye alan açmak için kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülüyor.



Yangınlardan büyük zarar gören Santa Fe eyaletine bağlı Rosario şehrinde halk, yangınların kasıtlı çıkarılmasına karşı protestolar düzenlemişti.



Bölgede yıl başından bu yana 100 bin hektardan fazla alanın, bölgedeki sulak arazilere ve yaban hayata ciddi zarar veren yangınlar nedeniyle tahrip olduğu tahmin ediliyor.