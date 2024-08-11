Arjantin'de şüpheli uçak kazası: Pilottan kaza öncesi paylaşım

Arjantin'in Rosario şehrinde 2 kişilik tek motorlu Cessna 152 uçağının sanayi tesisine çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın planlı bir eylem olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi. Pilotun kazadan önce sosyal medyada patlama görseli paylaştığı öğrenildi.

Arjantin'de şüpheli uçak kazası: Pilottan kaza öncesi paylaşım
Arşiv (iStock)

'de uçak sanayi tesisine çarptı.

Rosario şehrinde 2 kişilik tek motorlu Cessna 152 uçağının tıbbi oksijen satışı yapan Air Liquide'nin merkezine çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti.

Çarpmanın ardından çıkan yangın söndürülürken, alevlerin gaz ve oksijen tanklarının depolandığı alanlara ulaşmaması faciayı önledi.

Eyalet Sivil Koruma Müdürü Marcos Escajadillo, beton bir sütunun uçağın oksijen tanklarına doğrudan çarpmasını engellediğini söyledi.

"PLANLI BİR EYLEM OLABİLİR"

Yetkililer, pilotun birkaç ay önce işten çıkarıldığını aktarırken, olayın planlı bir eylem olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Pilotun kazadan önce sosyal medya hesabı üzerinden patlamayı tasvir eden bir görsel paylaştığı öğrenildi.

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