Arjantin'de tartışmalı ekonomi paketi kabul edildi: Vergi affı ve özelleştirmeler yolda

Arjantin'de şiddetli protestoları tetikleyen ekonomi paketi Kongre'den geçti. Tartışmalı yasa, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'ye enerji, emeklilik, güvenlik ve diğer alanlarda geniş yetkiler verecek. Ayrıca yabancı yatırımcılar için teşvik planı, beyan edilmemiş varlıkları olanlar için vergi affı ve devlete ait şirketleri özelleştirme imkanı tanıyacak.

Arjantin'de tartışmalı ekonomi paketi kabul edildi: Vergi affı ve özelleştirmeler yolda
Milei'nin kemer sıkma politikalarına karşı çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi.

Kongresi, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin, büyük protestolara yol açan yasa tasarısı paketini onayladı.

Oylamada, vergi sistemini ve hükümeti revize etmeyi amaçlayan paketi milletvekillerinin 147'si destekledi, 107'si ise karşı oy kullandı.

Devlet başkanına enerji, emeklilik, güvenlik ve diğer alanlarda geniş yetkiler veren yasa, yabancı yatırımcılar için cömert bir teşvik planı, beyan edilmemiş varlıkları olanlar için vergi affı ve Arjantin'in devlete ait bazı şirketlerini özelleştirme planları da dahil olmak üzere tartışmalı olarak görülen bazı tedbirler içeriyor.

Geçtiğimiz haftalarda tasarı mecliste tartışılırken, başkent Buenos Aires'te şiddetli protestolar düzenlenmişti.

İktidar bloğu başkanı Gabriel Bornoroni, kapanış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Başkan Milei'nin hükümetine devlette reform yapması için gerekli araçları vereceğiz" dedi.

Milei daha paket kabul edilmeden kendisini kutlamaya başlamış ve paketi "sadece Arjantin tarihinin değil, insanlık tarihinin en büyük mali düzenlemesi" olarak nitelendirmişti.

Hükümeti, kronik enflasyonu kontrol altına almak için 2024 yılı sonuna kadar "sıfır bütçe açığına" ulaşma hedefiyle sert ve topyekûn bir mali kemer sıkma programı uyguladı.

Ancak kamu çalışmalarının felç edilmesi de dahil olmak üzere bütçe kesintileri ve aralık ayında pesonun yarıdan fazla devalüe edilmesi, satın alma gücünü eritti.

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