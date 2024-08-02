Arjantin'den yeni adım: Gelecekteki suçları tahmin etmek için yapay zeka kullanacak

Arjantin güvenlik güçleri, "gelecekteki suçları tahmin etmek" için yapay zeka kullanmayı planladıklarını duyurdu. Ancak uzmanlar bu adımın vatandaşların haklarını tehdit edebileceği konusunda uyarıyor.

Arjantin'den yeni adım: Gelecekteki suçları tahmin etmek için yapay zeka kullanacak

güvenlik güçleri,  "gelecekteki suçları tahmin etmek" amacıyla yapay zeka kullanma planlarını duyurdu.

Ülkenin aşırı sağcı başkanı Javier Milei, bu hafta Güvenliğe Uygulanan Birimi'ni kurduklarını açıkladı. 

Birim, geçmiş suç verilerini analiz ederek suçları tahmin etmek üzere makine öğrenimi algoritmaları kullanacak. Ayrıca, yüz tanıma yazılımı, sosyal medya izleme ve gerçek zamanlı güvenlik kamerası görüntü analizi gibi teknolojilerle donatılacak.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ ENDİŞELİ 

Güvenlik Bakanlığı, yeni birimin "potansiyel tehditleri tespit etmeye, suç gruplarının hareketlerini belirlemeye ve karışıklıkları öngörmeye" yardımcı olacağını belirtti. Ancak, bu adım, insan hakları örgütleri arasında büyük endişeye yol açtı. Uluslararası Af Örgütü, geniş ölçekli gözetimin ifade özgürlüğünü etkileyebileceği ve kişilerin otosansüre yönlendirilmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Arjantin İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim Çalışmaları Merkezi, bu tür teknolojilerin tarihsel olarak akademisyenler, gazeteciler, politikacılar ve aktivistlerin profilini çıkarmak için kullanıldığını ve denetim eksikliğinin mahremiyeti tehdit ettiğini ifade etti.

Aşırı sağcı olan Milei'nin geçen yılın sonunda iktidara gelmesinden bu yana suçla mücadelede sert bir tutum sergileyeceği belirtiliyor.

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