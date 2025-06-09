Arjantin'in aşırı sağcı lideri Milei'den  "haydut çetesi" çıkışı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, bir ekonomi formuna katılmak için geldiği Madrid'de yaptığı konuşmada, İspanya'da iktidardaki sol hükümete hakarette bulundu.



Madrid'deki Ekonomi Forumu'nda dün akşam konuşma yapan Milei, Başbakan Sanchez ve yönetimi için "haydut çetesi" ifadesini kullandı.



İspanya hükümeti ve sosyalistleri "yolsuzluk ve sahtekarlıkla" suçlayan Arjantin Devlet Başkanı, "Berbat sosyalistlere karşı her zaman sizin yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum" dedi.



Birçok konuşmasında olduğu gibi Madrid'de rock müzik eşliğinde dans ederek kürsüye gelen Milei, "Yaşasın özgürlük, kahrolası" ve "Vergiler hırsızlıktır" sloganlarını attı.

AVRUPA DEVLETLERİNİ ELEŞTİRDİ



Arjantin'in kendi iktidarında yürüttüğü mali politikalarla "ekonomik bir güç merkezi" olacağını iddia eden Milei, "Rahatsız edici bir gerçeği, rahat bir yalandan daha çok tercih ediyoruz. Bu anlamda politikamız her zaman açıktı. Testereyi devlet harcamalarına götüreceğimizi söyledik ve böyle de yapıyoruz." dedi.



"Hayatım boyunca beni tanımlayan bir şey varsa, o da sadece düşündüklerimi söylemek değil, söylediklerimi yapmaktır" diyen Milei, ayrıca Avrupa devletlerinin diğer ülkelerin ekonomilerine müdahalesini eleştirdi.



Bu arada bilet fiyatları bin ile 7 bin euro olan forumu dinlemek için salonu dolduran kalabalık da direkt olarak Başbakan Sanchez'i hedef alan küfür içerikli sloganlar attı.



Foruma İspanya'daki aşırı sağcı Vox Partisi ile merkez sağdan Halk Partisinin (PP) temsilcileri de katıldı.

