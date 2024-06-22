Arjantin'in, Osaka-Kansai Expo 2025'ten çekildiği açıklandı

Arjantin'in "Osaka-Kansai Expo 2025" fuarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Arjantin'in, Osaka-Kansai Expo 2025'ten çekildiği açıklandı

'nın Kansai bölgesindeki Osaka kenti, gelecek yıl nisan-ekim döneminde düzenlenecek " Expo" fuarına hazırlanıyor.

Osaka-Kansai 2025 Expo'dan sorumlu Devlet Bakanı Jimi Hanako, yaptığı açıklamada 'in bu uluslararası fuardan çekilme kararı aldığını belirtti.

Jimi, Arjantin'in bu kararının gerekçesine ilişkin bilgi vermedi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Osaka-Kansai 2025 Expo katılımcı ülke listesinden Arjantin'in ismini çıkardı.

Böylece, fuara katılmaktan vazgeçen ülkelere, Meksika, Estonya ve Rusya'nın ardından Arjantin eklendi.

Arjantin'in bu kararının, fuar yerleşkesinde ülke pavilyonu inşası için harcanacak tutarın yüksekliğinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

Ulusal basında yer alan haberlerde, bazı ülkelerin, yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle çekilme kararı alabileceği ve bu sürecin küresel etkinliğe gölge düşürebileceği ifade edildi.

Güncellenen katılımcı listesine göre fuara 161 ülke ve bölge ile 9 uluslararası kuruluş katılacak.

Fuar, Osaka kıyısındaki yapay Yumeşima adasında "Hayatlarımız İçin Geleceğin Toplumunu Tasarlamak" mottosuyla 13 Nisan-13 Ekim 2025'te düzenlenecek.

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