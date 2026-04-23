Arjantin'in tartışmalı liderine destek dibe vurdu
23.04.2026 09:39
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei İsrail ziyaretinde
Ekonomik krizden bir türlü çıkamayan Arjantin'in lideri Milei'ye destek yüzde 30'un altında.
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye ülkesi içindeki destek giderek azalıyor. Arjantin basını, araştırma şirketlerinin son anketlerini değerlendirerek Arjantinlilerin büyük çoğunluğunun Milei'nin yeniden seçilmesine karşı olduğunu belirtti.
Ülke genelinde Nisan ayı başında yapılan araştırmalara göre, katılımcıların yüzde 60.7'si Milei'ye oy vermeyeceğini belirtirken, destek verenlerin oranı yüzde 29.4'te kaldı.
Katılımcıların yüzde 48,2'si iktidarı yenmek için geniş bir muhalefet ittifakı fikrine destek verirken, yüzde 46.4'ü ise daha ılımlı bir merkez yapının oluşturulmasını savundu.
Anket şirketine göre bu araştırma hükümetin geleceğine yönelik şüphelerin arttığını ve toplumun yeni bir siyasi alternatif arayışında olduğunu gösteriyor.
Basına göre söz konusu veriler, ekonomik kriz, alım gücündeki düşüş ve hükümeti sarsan yolsuzluk iddialarının gölgesinde ortaya çıktı.
Analistler, hükümetin hayal kırıklığı yaşayan seçmenler ve giderek zayıflayan destek tabanı nedeniyle daha zorlu bir siyasi süreçle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.
Arjantin Devlet Başkanı Milei, İsrail'de Ağlama Duvarı'nda
2023'te yüzde 55.65 oyla göreve gelen Javier Milei, İsrail'in bağımsızlık gününde sahneye çıkarak şarkı söylemesi, halka açık etkinliklerde elektrikli testereyle görünmesi ve sıra dışı tavırlarıyla gündemde kalırken, ülkedeki seçimlere bir yıl kala kamuoyu desteğinde düşüş yaşıyor.
Uzun süredir ekonomik problemlerle boğuşan Arjantin’de temel yaşam maliyetlerindeki artış sürüyor. Özellikle gıda ve konut harcamaları, vatandaşların bütçesi üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.