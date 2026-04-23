Arjantin'in tartışmalı liderine destek dibe vurdu

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'ye ülkesi içindeki destek giderek azalıyor. Arjantin basını, araştırma şirketlerinin son anketlerini değerlendirerek Arjantinlilerin büyük çoğunluğunun Milei'nin yeniden seçilmesine karşı olduğunu belirtti.

Ülke genelinde Nisan ayı başında yapılan araştırmalara göre, katılımcıların yüzde 60.7'si Milei'ye oy vermeyeceğini belirtirken, destek verenlerin oranı yüzde 29.4'te kaldı.

Katılımcıların yüzde 48,2'si iktidarı yenmek için geniş bir muhalefet ittifakı fikrine destek verirken, yüzde 46.4'ü ise daha ılımlı bir merkez yapının oluşturulmasını savundu.

Anket şirketine göre bu araştırma hükümetin geleceğine yönelik şüphelerin arttığını ve toplumun yeni bir siyasi alternatif arayışında olduğunu gösteriyor.

Basına göre söz konusu veriler, ekonomik kriz, alım gücündeki düşüş ve hükümeti sarsan yolsuzluk iddialarının gölgesinde ortaya çıktı.

Analistler, hükümetin hayal kırıklığı yaşayan seçmenler ve giderek zayıflayan destek tabanı nedeniyle daha zorlu bir siyasi süreçle karşı karşıya olduğunu belirtiyor.