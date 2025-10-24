Arkadaşı anlattı: Rapçi Diddy, cezaevinde ölümden döndü

"Diddy" mahlaslı ABD’li rap müzisyeni Sean Combs’un, tutuklu bulunduğu Brooklyn’deki Metropolitan Gözaltı Merkezi’nde bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edildi.



Combs’un yakın arkadaşı Charlucci Finney, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, rapçinin hücresinde uyandığında boğazına el yapımı bir bıçak dayandığını ve saldırıdan kıl payı kurtulduğunu belirtti.



"UYANDIĞINDA BOĞAZINDA BIÇAK VARDI"



Finney, olaya gardiyanların mı müdahale ettiğini yoksa Combs’un saldırganı kendi başına mı etkisiz hale getirdiğini bilmediğini söyledi.



Rapçinin 30 yılı aşkın dostu olan Finney, olayın ölümcül bir saldırıdan çok bir “gözdağı” niteliği taşıdığını düşündüğünü ifade etti.



Finney, “Eğer o kişi gerçekten zarar vermek isteseydi, Sean şimdi hayatta olmazdı. Bu bir uyarıydı: ‘Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayacaksın’ demek istediler. Bu tamamen gözdağı. Ama Sean buna boyun eğmez, o Harlemli” diye konuştu.



Daha önce Combs’un avukatları, yargılama sürecinde de müvekkillerinin cezaevindeki can güvenliğinden endişe duyduklarını mahkemeye iletmişti.



Müzisyenin avvukatı Brian Steel, bir mahkeme oturumunda, bir mahkumun elinde bıçak benzeri bir silahla Combs’a saldırmaya çalıştığını ve bu eylemi “itibar kazanmak” amacıyla planladığını açıklamıştı.



Rapçi, bu yılın başında seks işçiliğiyle ilgili suçlardan hüküm giymesinin ardından aldığı 50 aylık hapis cezasının 13 ayını MDC’de geçirdi.



"CEZAEVİ AŞIRI KALABALIK, GÜVENLİK SORUNLARI VAR"



Avukatları, Brooklyn’deki cezaevinde aşırı kalabalık, hijyen eksikliği ve güvenlik sorunları bulunduğunu belirterek, Combs’un New Jersey’deki daha düşük güvenlikli FCI Fort Dix’e nakledilmesi için yargıç Arun Subramanian’a başvurdu.



Finney, 60 yaşındaki sanatçının cezaevi koşulları nedeniyle “hayati tehlike altında” olduğunu söyledi ve ekledi:



“Sean bunların çoğunu ailesini endişelendirmemek için sakladı. Ama içeride, özellikle cinsel suçla yargılanmışsan, durum çok tehlikeli. Diğer mahkumlar bunu kişisel mesele haline getiriyor. Buna ‘hapishane adaleti’ diyorlar.”



Öte yandan Combs, temmuz ayında insan kaçakçılığı ve organize suç suçlamalarından beraat etmiş, ancak erkek eskortları uyuşturucu ve alkolle dolu cinsel partilere taşıdığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştu.



Mahkumiyet öncesinde mahkemeye bir mektup yazan Combs, “İkinci bir şans istiyorum. Artık uyuşturucusuz, barışçıl ve şiddetsiz bir insan olmayı kendime hedef koydum” ifadelerini kullanmıştı.



Combs, mektubunda cezaevinde hem kişisel gelişim kurslarına katıldığını hem de diğer mahkumlara iş dünyası dersleri verdiğini belirtmişti.



Savunma tarafı, Combs’un “güneş ışığından, egzersizden ve temiz sudan mahrum bırakıldığı insanlık dışı koşullarda” geçirdiği bir yılın cezasına mahsup edilmesini talep etmişti.



Ancak yargıç Subramanian, eski partneri Cassie Ventura’ya yönelik “vahşi istismar” nedeniyle Combs’u eleştirerek dört yıl hapis ve 500 bin dolar para cezasına hükmetti.



Combs, Ventura hakkındaki suçlamalardan beraat etse de mahkeme, “suçtan beraat edilen eylemleri” de dikkate alarak cezasını ağırlaştırdı.



"SEAN KOLAY PES ETMEZ"



Finney, arkadaşının geçmişte “ağır hatalar yaptığını” kabul ederken, bu hataları madde bağımlılığıyla ilişkilendirdi.



Ayrıca Finney, Combs’un serbest bırakılması için bir imza kampanyası yürütüldüğünü ve kendi tasarladığı giyim ürünleriyle kamuoyu desteği aradığını söyledi. Finney, “Sean kolay pes etmez. O dimdik durur” dedi.



Bununla beraber magazin kanalı TMZ'nin ortaya attığı “Donald Trump’ın Combs’un cezasını affedeceği” yönündeki iddia Beyaz Saray tarafından yalanlandı. Başkanlık ofisi, bu haberleri “asılsız” olarak nitelendirdi.



Combs’un avukatları mahkemenin kararına itiraz etti. Bir dönem Amerikan müzik endüstrisinin en güçlü isimlerinden biri olan Diddy’nin 2028 sonunda tahliye edilmesi bekleniyor.