Arkadaşların kavgası kanlı bitti: Önce ırkçılık yaptı, sonra kulağını ısırarak koparttı

ABD’nin Florida eyaletinde bahar tatili döneminde yaşanan plaj kavgası kanlı bitti. Tatile giden bir genç, sahilde çıkan kavgada arkadaşının kulağını ısırdı.



Polis, 18 yaşındaki Jack Turner'ı, kavga videosunun ortaya çıkmasının ardından tutukladı.



Polis raporunda, Turner'ın Juwan Black'e önce ırkçı hakaretlerde bulunduğu, ardından ona doğru koştuğu ve saldırdığı açıklandı.



Raporda, Black yere düştüğünde Turner'ın onu saçlarından yakaladığı, başını yukarı çektiği ve kulağını ısırdığı, bunun da "kulak travmasına" yol açtığı belirtildi.



Fox News'un haberine göre, korkunç saldırının görüntüleri yoldan geçen bir kişi tarafından kaydedildi ve daha sonra görüntüler polise teslim edildi.



Kavganın tam olarak neden çıktığı henüz bilinmiyor ancak polis, Turner ile Black'in birbirlerini tanıdıklarını doğruladı.



Black tedavi için hastaneye kaldırılırken, Turner ise Lee İlçe Hapishanesi'ne gönderildi.

