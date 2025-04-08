Arkeologlar, Hz. İsa'nın mezarını bulduklarını iddia etti

İsa peygamberin yaşamı ve ölümüne dair detaylar, dünya çapından inananlar için büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.



Hz. İsa’nın tam olarak nerede gömüldüğüne dair yıllar boyunca pek çok tartışma yaşansa da son olarak İtalya’daki bir üniversiteden bir grup arkeolog, bu konuda bir kanıt bulduklarını iddia etti.



Söz konusu keşfin merkezinde fosilleşmiş bitkiler yer alıyor.



İncil’deki anlatıya göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yerin yakınında Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi bulunuyor. Ölümünden sonra Hz. İsa’nın bedeninin bu bölgeye yakın bir yere gömüldüğü belirtiliyor.



Yuhanna İncili 19:41’de, konuyla ilgili “İsa’nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe vardı ve o bahçede, daha önce hiç kimsenin gömülmediği yeni bir mezar bulunuyordu. Oraya İsa’yı yatırdılar” ifadeleri yer alıyor.



Roma’daki Sapienza Üniversitesi’nden arkeologlar, 2 bin yıl öncesine tarihlenen zeytin ağaçları ve asmalara ait fosil kalıntıları buldu. Bu da İncil’de bahsedilen “bahçe”ye dair bir kanıt olarak görülüyor.

“ARKEOBOTANİK BULGULAR İLGİ ÇEKİCİ”

Çalışmadaki baş arkeolog Francesca Romana Stasolla, Times of Israel ile yaptığı röportajda, bulgulara dair “Arkeobotanik bulgular bizim için özellikle ilgi çekici oldu. Yuhanna İncili’nde belirtilen bilgiler, dönemin Kudüs’üne hâkim biri tarafından yazılmış ya da derlenmiş gibi görünüyor. İncil, Golgota (Çarmıh Tepesi) ile mezar arasında yeşil bir alan bulunduğundan bahsediyor ve biz bu alanda tarım yapılan bir bölgeyi tespit ettik” ifadelerini kullandı.



“Gerçek hazine, bu bölgeyi inançlarıyla şekillendiren insanların tarihini ortaya çıkarıyor olmamızdır” diyen Stasolla, “Bir kişinin Kutsal Kabir’in tarihsel gerçekliğine inanıp inanmaması önemli değil. Nesiller boyunca insanların buna inanmış olduğu bir gerçek. Bu yerin tarihi, Kudüs’ün tarihidir” dedi.



Arkeologlar, şu anda bölgedeki Paskalya kutlamaları nedeniyle kazı çalışmalarına ara verdiklerini, ancak kutlamaların ardından yeniden başlayacaklarını söyledi. Hedefleri, bölge ve şehrin kadim tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek.