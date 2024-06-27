Arkeologlar Meksika Körfezi'nin altındaki kayıp dünyayı arıyor

Arkeologlar, Meksika Körfezi'nde Son Buzul Çağı'na ait su altına gömülmüş alanları belirlemek için yeni bir çalışma başlattı.

Arkeologlar Meksika Körfezi'nin altındaki kayıp dünyayı arıyor

Birleşik Krallık'taki Bradford Üniversitesi, ABD'den kuruluşlarla işbirliği içinde Körfezi'nde incelemeler ve dalışlar yapmayı planladığını  duyurdu.

Yaklaşık 115 bin yıl önce başlayıp 11 bin yıl önce sona eren Son Buzul Çağı sırasında, Meksika Körfezi'nin bazı bölgeleri kara parçalarıydı. Ancak buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesiyle bu alanlar sular altında kaldı.

50 SU ALTI ALANI KEŞFEDİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre, bugüne kadar Körfez'de yaklaşık 50 su altı alanı keşfedilmiş durumda. Ancak bu alanların çoğu iyi durumda değil, bu da binlerce yıl önce yaşamış insanlara dair bilgi edinmeyi zorlaştırıyor.

ABD Okyanus Enerjisi Yönetimi Bürosu'ndan 1,5 milyon dolarlık bir fon sağlanan ve 5 yıl sürecek olan proje kapsamında, Teksas, Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida kıyılarının açıklarında araştırmalar yapılacak.

YERLİ HALK DA PROJEYE DAHİL EDİLECEK

Bradford Üniversitesi, arkeolojik alanların tespiti için yeni yöntemler kullanacaklarını ve yerli halkları da eğitimler ve saha çalışmalarıyla projeye dahil edeceklerini belirtiyor.

Projede yer alan Dr. Simon Fitch, "Bu gerçekten heyecan verici. Yerli kökenli topluluklar, on binlerce yıl öncesine uzanan bir kültüre sahipler," diyor ve ekliyor: "Toplum olarak buna gereken ilgiyi göstermiyoruz. Bu gerçeği kabul etmek önemlidir. Bu onların tarihi ve kültürel miraslarının bir parçası."

Deniz araştırmalarının ardından dalgıçların su altında arkeolojik alanları tespit etmesi planlanıyor. Proje, insanlık tarihinin bu dönemlerine ilişkin anlayışımızı derinleştirmeyi ve kültürel miras yönetimi uygulamalarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

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