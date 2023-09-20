Arkeologlardan heyecanlandıran keşif: Dünyanın en eski ahşap yapısı olabilir

Bulunan tahta parçalarının üzerindeki taş aletlerle yapılmış çentikler dikkati çekerken, şimdiye kadar bulunan en eski tahta gereçlerin ateş çıkarma ya da kazma için kullanılan araçlar olduğu aktarıldı.



2000'li yıllardan bu yana Kalambo Şelaleleri'ndeki arkeolojik alanda araştırmalar yapan Liverpool Üniversitesinden Larry Barham ve ekibi, bölgede taş kalıntılar arıyordu.